Dissidia Final Fantasy NT zeigt Noctis in Aktion

Noctis wird seine Kampfkünste demnächst nicht nur in Tekken 7 präsentieren, sondern natürlich auch in Dissidia Final Fantasy NT. Das ist schon seit der Tokyo Game Show bekannt, doch nun gewährt uns Square Enix einen viel ausführlicheren Blick auf Noctis‘ Kampfstil, der natürlich dem aus Final Fantasy XV ähnelt. Das Gameplay stammt allerdings aus der Arcade-Version, in welche Noctis schon demnächst per Update eingespielt wird. Teil des Updates ist dann auch eine neue Stage aus Final Fantasy VIII. Auch diese wird euch mit einem neuen Video vorgestellt.

Dissidia Final Fantasy NT erscheint am 30. Januar 2018 in Europa.

Kampftrailer zu Noctis

Noctis‘ Moves

Final Fantasy VIII Stage „Promised Place“

via Gematsu