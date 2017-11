Der Europa-Termin für Dynasty Warriors 9

Wie Koei Tecmo bekanntgab, wird Dynasty Warriors 9 am 13. Februar 2018 in Europa erscheinen. Hierzulande gibt es zusätzlich eine Version für Xbox One und PCs, in Japan hingegen erscheint das Spiel ausschließlich für PlayStation 4.

Dynasty Warriors 9 ist der neueste Teil der Warriors-Reihe von Omega Force und Koei Tecmo. Der Titel setzt erstmals auf ein Open-World-Prinzip. Am bewährten „Einer gegen Tausend“-Prinzip (Musou) hält das Spiel aber natürlich fest. Koei Tecmo stellt Dynasty Warriors 9 so vor: