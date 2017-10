Nintendo hat eine spielbare Demo zu Kirby: Battle Royale veröffentlicht, die seit heute kostenlos im Nintendo eShop für Nintendo 3DS erhältlich ist. Das neue Kirby-Game wurde im September erstmals angekündigt und steht schon vor seiner Veröffentlichung am 3. November hierzulande. Höchste Zeit also, dass ihr euch einen Eindruck von dem royalen Gerangel verschafft. Das geht einerseits mit der Demo, andererseits mit dem neuen Overview-Trailer, den Nintendo schon in dieser Woche veröffentlichte.

Die Spieler dürfen in der Demo drei der insgesamt zehn Kampfmodi ausprobieren und haben obendrein die Möglichkeit, sich für die Vollversion den geheimnisvollen Meta Knight zu sichern, wenn sie ihren Spielstand aus der Demo-Version übertragen. In Kirby: Battle Royale übernehmen die Spieler die Rolle des kugelrunden Titelhelden und treten gegen andere Kirbys an. Es gilt, sich in 10 unterschiedlichen Kampfmodi zu bewähren und dabei 13 Nachahmer-Fähigkeiten von Kirby freizuspielen.

Neben einem Story-Modus für Einzelkämpfer gibt es auch Mehrspielervarianten für bis zu vier Spieler, entweder lokal oder über die Onlineverbindung des Handhelds. Im lokalen Mehrspielermodus ist nur ein Spielmodul notwendig, da das Spiel die Funktion Download-Play unterstützt.