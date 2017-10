Neuer Trailer zu Kirby: Battle Royale veröffentlicht

Nintendo hat einen sechsminütigen Trailer zum im September erstmals angekündigten Kirby: Battle Royale veröffentlicht, das schon am 3. November hierzulande erscheinen soll. Höchste Zeit also für den neuen Kirby, sich ein wenig genauer vorzustellen. Die japanischen Overview-Trailer eignen sich dafür in der Regel recht gut, stellen sie doch alles Wissens- und Sehenswerte in Kürze vor.

In dem neuen Kirby: Battle Royale steht Kirby vor einem Turnierkampf mit seinem bisher zähesten Rivalen: sich selbst! Kirby lädt zu unterschiedlichen Wettkämpfen im Einzel- und Mehrspielermodus ein. Dafür stehen unterschiedliche Spiele wie zum Beispiel der „Erzexpress“ zur Verfügung. Hier hortet man Schätze, bis der schnellste Kirby gewinnt. Auch ein Story-Modus für Einzelspieler wird versprochen.