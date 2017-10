PC-Termin für Sword Art Online: Hollow Realization

By

Bandai Namco hat bekanntgegeben, dass Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe am 27. Oktober digital für PCs bei Steam verfügbar sein wird. Bestandteil der „Deluxe“-Edition sind natürlich alle bereits auf Konsole erschienenen DLCs ebenso wie die Story-Erweiterung Abyss of the Shrine Maiden. Das dritte Kapitel dieser Story-DLC-Reihe ist erst seit einigen Tagen für PS4 und PS Vita erhältlich.

Lest hier unseren Test der PS4-Version.