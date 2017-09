Neuer DLC für Sword Art Online: Hollow Realization

Das dritte Kapitel der DLC-Reihe „Abyss of the Shrine Maiden“ zu Sword Art Online: Hollow Realization ist ab sofort für PlayStation 4 und PlayStation Vita in Europa und Nordamerika verfügbar. Die finale Episode trägt den Namen „Chapter III: The One Who Resists God“ und fügt die folgenden Inhalte hinzu:

ein neues Hauptszenario, in dem das maskierte Mädchen verschwindet und von Kirito gesucht wird

das Gebiet The Elionward Dominion

der Dungeon „Oracle’s Dungeon“, nur NPCs, die durch die KI gesteuert werden, können regenerierende Fähigkeiten einsetzen, dazu warten hier legendäre Feinde auf euch

neue Quests für Seven und Rain

neue Rüstungen (Paragon) sowie neue Schwerttechniken

die Charaktere Alice, Eugeo, Awakened Tia und Zero

nächtliche Events mit Alice, Eugeo und Awakened Tia

