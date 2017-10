Nintendo Switch weltweit 7,63 Millionen Mal verkauft

Nintendo veröffentlichte heute den aktuellen Geschäftsbericht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres, endend am 30. September 2017. Demnach wurde Nintendo Switch inzwischen weltweit 7,63 Millionen Mal verkauft. Das Gerät ist erst seit knapp acht Monaten erhältlich und somit auf einem guten Weg, die Gesamtverkaufszahlen von Wii U (13,56 Millionen) nach nur einem Jahr zu erreichen. 2,9 Millionen Geräte entfallen auf das zweite Quartal des Geschäftsjahres, 4,73 Millionen waren es also im Launch-Quartal.

Insgesamt wurden bereits 27,48 Millionen Spiele verkauft, die Software-Ratio steht also bei 3,6 Games pro Konsolen-Käufer. Da ist noch Spielraum nach oben. Die Tie-Ratio von Wii U beträgt heute etwa 7,46. Nintendo hat die Prognose für den Verkauf von Nintendo Switch übrigens angehoben und peilt nun 14 Millionen Geräte für das Ende des Geschäftsjahres an.

Nintendo 3DS steht inzwischen bei 68,98 Millionen verkauften Einheiten, davon entfielen 1,91 Millionen auf das letzte Quartal.

Außerdem präsentierte Nintendo heute bei der Vorstellung des Geschäftsberichts auch Software-Verkaufszahlen. Super Mario Odyssey ist in den nachfolgenden Listen logischerweise nicht geführt, denn es ist erst seit wenigen Tagen erhältlich. Wie bei den Hardware-Zahlen endet der Erfassungszeitraum am 30. September 2017. Mehr als jeder zweite Nintendo-Switch-Besitzer hat sich Zelda: Breath of the Wild gekauft. Besonders beeindruckend dürfte auch die Gesamtverkaufszahl von Mario Kart 8 Deluxe sein, das bekanntlich nur eine erweiterte Fassung der Wii-U-Version ist.

Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 4,70 Millionen Mario Kart 8 Deluxe – 4,42 Millionen Splatoon 2 – 3,61 Millionen 1-2-Switch – 1,37 Millionen ARMS – 1,35 Millionen

3DS

Pokémon X & Pokémon Y – 16,20 Millionen Mario Kart 7 – 15,95 Millionen Pokémon Sun & Pokémon Moon – 15,91 Millionen Pokémon Omega Ruby & Pokémon Alpha Sapphire – 13,85 Millionen New Super Mario Bros. 2 – 11,73 Millionen

Wii U

Mario Kart 8 – 8,38 Millionen New Super Mario Bros. U – 5,73 Millionen Super Mario 3D World – 5,70 Millionen Super Smash Bros. for Wii U – 5,26 Millionen Nintendo Land – 5,18 Millionen

