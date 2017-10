Erster TV-Spot zu Digimon Story: Hacker’s Memory

Kurz nach der Bekanntgabe des Releasetermins hat Bandai Namco einen ersten japanischen TV-Spot zu Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory veröffentlicht. Ihr könnt euch das Video unten ansehen. Am 19. Januar 2018 wird der neue Ableger in Europa für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. In Japan erscheint Hacker’s Memory bereits am 14. Dezember 2017.

Hacker’s Memory erscheint hierzulande nur für PS4 im Handel, PS Vita wird nur digital bedient. Dafür beinhaltet das neue Abenteuer gleich zum Launch deutsche Texte. Bandai Namco hatte kürzlich auch dem Vorgänger Digimon Story: Cyber Sleuth nachträglich eine deutsche Lokalisierung spendiert, die per Patch im September eingespielt wurde.

Hacker’s Memory basiert, der Titel des Spiels lässt das erahnen, im großen Maße auf Digimon Story: Cyber Sleuth. Hacker’s Memory beleuchtet die Story sozusagen aus einem anderen Blickwinkel und mit anderen Protagonisten. Es gibt natürlich ein neues Szenario und neue Quests, die vom Umfang her etwa dem Vorgänger gleichkommen. Allerdings spielt Hacker’s Memory in der gleichen Welt, ihr bereist daher auch die gleichen Maps wie in Cyber Sleuth. Zusätzlich dazu gibt es aber auch etwa 30 neue Maps.

via Gematsu