Trails of Cold Steel 1 und 2 für PlayStation 4 geplant

In Japan ist ganz frisch die erste Ausgabe der Zeitschrift „Sen no Kiseki Magazine“ erschienen, die durch Dengeki vertrieben wird. Direkt in dieser Ausgabe findet man ein Interview mit Toshihiro Kondo, dem Vorsitzenden der Firma Falcom. Er erwähnte, dass sich Versionen von The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel und The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 2 in Vorbereitung für eine Veröffentlichung für PlayStation 4 befinden.

Viel mehr verriet Kondo zu diesem Thema nicht, aber laut seiner Aussage hofft er, dass er bald mehr über diese Versionen des Spiels erzählen kann. Zuletzt wurde Trails of Cold Steel 2 im November 2016 im Westen für PS3 und PS Vita veröffentlicht. Eine PC-Version ist in Arbeit. Der Erstling ist für PS3, PS Vita und PCs im Westen erhältlich und wird von manchen als bestes JRPG der Neuzeit beschrieben.

Trails of Cold Steel III erschien kürzlich in Japan, lest mehr dazu hier.

via Gematsu