Trails of Cold Steel – Das beste JRPG der Neuzeit?

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel gehört unter JRPG-Freunden zu einem Paradebeispiel des Genres und schaffte es, auch mich innerhalb weniger Stunden komplett in seinen Bann zu ziehen, was übrigens ebenso auf den großartigen Nachfolger zutrifft.

Da der Titel nun endlich auch für PCs in einer fantastischen Portierung erschienen ist, möchte ich euch im folgenden Video einmal genauer aufzeigen, warum Trails of Cold Steel nicht nur ein besonderes Spiel ist, sondern in die Sammlung jedes Fans japanischer Rollenspiele gehört.

Damit ihr euch auch selbst davon überzeugen könnt, verlost JPGAMES.DE unter allen, die diesen Beitrag kommentieren, einen Downloadcode für die neue PC-Portierung bei GOG.com! Ihr müsst im Forum angemeldet sein – der Gewinner erhält den Code über eine private Nachricht. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 13. August 2017 um 21 Uhr.