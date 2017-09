TGS17: Trailer zu Naruto to Boruto: Shinobi Striker

Im Rahmen der Tokyo Game Show hat Bandai Namco natürlich auch einen neuen Trailer zu Naruto to Boruto: Shinobi Striker veröffentlicht. Das neue Video stimmt auf den Beta-Test ein, der demnächst in Japan an den Start gehen wird. Auch der Release des Spiels, in dem Spieler auch mit einem eigenen Avatar in der Ninja-League antreten können, in Europa ist bereits sicher.

In Naruto to Boruto: Shinobi Striker prallen bis zu acht verschiedene Spieler aufeinander, die sich gleichzeitig bekämpfen müssen. Naruto to Boruto: Shinobi Striker bietet liebgewonnene Charaktere und Teams aus der Serie, einschließlich Naruto, Sasuke und Team 7. Das Spiel wartet mit einem brandneuen Grafikstil mit leuchtenden Farben und dynamischem Third-Person-Ninja-Gameplay auf, das es Spielern ermöglicht, die Vertikalität der Arena-Umgebungen durch vertikales Rennen und Springen auf höher gelegene Ebenen auszunutzen. Dabei können Spieler kooperativ mit Freunden spielen und ihre Teams zum Sieg führen, um schließlich zu den Online-Top-Ninjas zu gehören.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PCs Anfang 2018.