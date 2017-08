GC17: Neues Material zu Naruto to Boruto: Shinobi Striker

By

Auf der Gamescom 2017 hat Bandai Namco neues Material zu Naruto to Boruto: Shinobi Striker in Form eines neuen Videos und von Bildern veröffentlicht. Das frisch enthüllte Material beschäftigt sich vor allem mit dem Charakter-Editor, der erst kürzlich vorgestellt wurde. Boruto, Shikamaru, Choji und 4 Shinobi-Avatare batteln sich zudem in vertikalen Stages wie beispielsweise im Kumogakure, dem Dorf versteckt unter den Wolken.

Spieler haben die Möglichkeit, ihren Charakter nach ihren Vorlieben zu gestalten. Dabei können verschiedene Gesichtszüge wie Haare, Augen und Augenbrauen, Mund und Nase angepasst werden. Ebenfalls liegt die Wahl einer Hauptwaffe und eines Ninjutsu-Typen ganz bei der Entscheidung des Spielers.

Naruto to Boruto: Shinobi Striker spielt während der Ära des siebenten Hokage in Konoha. Um den stärksten Ninja ausfindig zu machen, wird das „Shinobi League“-Turnier veranstaltet. Jedoch läuft nicht alles rund: Nach und nach verschwinden immer wieder die Ninja, die sich als Stärkste behaupten wollen.

Es wird ebenfalls eine „VR Ninjutsu Arena“ geben, bei der ihr einen virtuellen Kampf gegen Ninja der Vergangenheit austragen könnt, um neue Ninjutsu zu erlernen. Naruto to Boruto: Shinobi Striker erscheint Anfang 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Ein genaues Datum wurde bisher nicht genannt.

via Gematsu