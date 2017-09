TGS17: „Not a Hero“-DLC zu Resident Evil 7 im Video

By

Capcom hat die Tokyo Game Show 2017 zum Anlass genommen, um endlich erste Gameplay-Eindrücke zum „Not a Hero“-DLC zu Resident Evil 7 zu veröffentlichen. Der DLC wurde verschoben und steht nun vor seinem Release am 12. Dezember. Der DLC ist kostenlos und auch Bestandteil der kommenden Gold Edition des Spiels, die zusätzlich auch alle kostenpflichtigen DLCs beinhaltet. In „Not a Hero“ schlüpft man in die Rolle von Chris Redfield und spielt eine Handlung, die nach Resident Evil 7 angesiedelt ist. Beide DLCs sollen auch mit PlayStation VR kompatibel sein.

