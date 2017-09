TGS17: Das Eröffnungsvideo zu Happy Manager

D3 Publisher hat das Eröffnungsvideo zu Happy Manager im Rahmen der Tokyo Game Show 2017 veröffentlicht. Das Spiel, das einst für PlayStation VR erscheinen sollte, wurde nach langer Stille kürzlich für PS4 neu vorgestellt. Das Apartment-Management-Abenteuer soll im Januar 2018 in Japan erscheinen.

In dem Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Apartment-Managers. In diesem Apartment, welches im Vorort Hanasaki City liegt, wurde vieles modernisiert. So gibt es unter anderem ein Fitness-Studio und einen großen Pool. Zurzeit leben dort drei weibliche Bewohner, mit denen ihr des Öfteren in Kontakt tretet.

Das Eröffnungsvideo bietet übrigens den Theme-Song „Wake Up!! Happiness“, gesungen von den drei Happy-Manager-Girls Mai Nakahara, Rie Kugimiya und Hisako Kanemoto. Das Lied stammt aus der Feder von Momo und wurde von Electro Sonar arrangiert.

