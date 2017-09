Happy Manager erscheint im Januar 2018 in Japan

Vor mehr als einem Jahr kündigte D3 Publisher das Apartment-Management-Abenteuer Happy Manager für PlayStation VR an. Nach ersten Bildern und Informationen zum Liebesabenteuer blieb es ruhig um das Spiel. Nun gab der japanische Publisher bekannt, dass das Spiel im Januar 2018 in Japan erscheint. Allerdings scheint es so, als gäbe es keine VR-Version mehr, sondern nur noch eine normale PS4-Version. Das geht aus der offiziellen Webseite hervor, welche nur noch letztere Version listet.

In dem Spiel übernehmt ihr die Rolle eines Apartment-Managers. In diesem Apartment, welches im Vorort Hanasaki City liegt, wurde vieles modernisiert. So gibt es unter anderem ein Fitness-Studio und einen großen Pool. Zurzeit leben dort drei weibliche Bewohner, mit denen ihr des Öfteren in Kontakt tretet.

Unten seht ihr den alten, ersten Trailer von der Tokyo Game Show 2016:

via Gematsu