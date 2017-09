TGS17: 14 Minuten Gameplay aus Atelier Lydie & Suelle

Entwickler Gust und Koei Tecmo haben bei der Tokyo Game Show 2017 neues Gameplay-Material aus Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings präsentiert. Der neueste Teil der Atelier-Serie widmet sich den beiden Zwillingsschwestern Lydie und Suelle und wird im Winter zunächst in Japan für PS4, PS Vita und Nintendo Switch erscheinen. Den Titel hat man übrigens – wohl vorausschauend auf den Release im Westen – angepasst. Aus Soeur (franz. für Schwester) wird Suelle.

Melveille ist die Hauptstadt des Königreichs Adalett. An diesem Ort leben die beiden Zwillingsschwestern Lydie und Suelle, die ihrem Vater bei seiner Tätigkeit helfen. Der Vater der Schwestern ist ein Alchemist und gemeinsam betreiben sie eine kleine Werkstatt. Eines Tages möchten die Mädchen die beste Werkstatt im Land führen, doch aufgrund ihres jungen Alters sind sie noch sehr unerfahren. Nun verbringen sie jeden Tag mit ihren alltäglichen Arbeiten und warten ungeduldig darauf, bis sich ihr Traum erfüllen wird.

Eines Tages jedoch entdecken sie im Keller der Werkstatt ein geheimnisvolles Bild, welches sie in eine andere Welt führt. An diesem Ort finden sie Materialien, die in ihrer Welt nicht existieren. Langsam kommen die beiden Mädchen ihrem Traum näher. Erfahrt mehr über das Spiel und Lydie Marlen sowie Suelle Marlen in diesem Beitrag!