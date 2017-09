Atelier Lydie & Suelle erscheint im Frühjahr im Westen

Koei Tecmo und Gust haben heute offiziell verkündet, dass Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings im Westen erscheinen wird. Der neueste Teil der Atelier-Reihe, in Japan zunächst als Atelier Lydie & Soeur angekündigt, erscheint Anfang 2018 für PlayStation 4, PCs und Nintendo Switch im Westen. Auf die PS-Vita-Version verzichtet man.

Zur Ankündigung gibt es eine Reihe von Artworks, die Umgebungen und die beiden Hauptcharaktere Lydie und Suelle vorstellen. Außerdem gibt es einen neuen Trailer – dabei handelt es sich um den englisch untertitelten Trailer von der Tokyo Game Show. Atelier Lydie & Suelle schließt die Trilogie um Atelier Sophie und Atelier Firis ab.