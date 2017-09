Sonic Forces: Bonus Edition bietet Add-on-Episode

By

Ab sofort kann die Bonus Edition zu Sonic Forces vorbestellt werden, die wie bereits angekündigt ein „Sega/Atlus Pack-Add-On“ beinhaltet. Es handelt sich dabei um eine Vielzahl unterschiedlicher Outfits und Accessoires aus fünf bekannten Atlus-Sega-Serien, nämlich NiGHTS, Persona 5, Jet Set Radio, Puyo Puyo und Super Monkey Ball.

Außerdem gab man bekannt, dass zur Veröffentlichung des Spiels eine für Käufer der Bonus Edition kostenlose Bonusepisode erhältlich sein wird. Die Add-on-Episode „Shadow“ greift die mysteriöse Hintergrundgeschichte von Shadow und Infinite auf und beinhaltet drei zusätzliche Shadow-Stages und obendrein die Möglichkeit, zehn moderne Stages als Shadow zu absolvieren. Das Shadow-Gameplay präsentiert Sega in einem neuen Trailer, den ihr unten seht.

Sonic Forces bietet drei „Spielstile“. Neben klassischen Platformer-Abschnitten gibt es auch die modernen 3D-Level und schließlich das Spielen mit dem eigenen Avatar. Wir haben Sonic Forces bei der Gamescom angespielt! Lest unsere Eindrücke hier. Sonic Forces erscheint am 7. November 2017 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PCs.