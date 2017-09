Secret of Mana: Erstes Gameplay aus dem Remake

By

Bei der PAX West 2017 am Wochenende zeigte Square Enix erste Gameplay-Szenen aus dem kürzlich angekündigten Remake von Secret of Mana für PlayStation 4 und PS Vita. In einem nur 12-minütigen offiziellen Twitch-Livestream von der Messe stellte Square Enix Product Manager Francis Santos das Spiel vor und erläuterte Neuerungen und Verbesserungen.

Das Spiel wird weltweit am 15. Februar 2018 digital für PlayStation 4, PlayStation Vita und Steam erscheinen. Das Remake bietet High-Definition-3D-Grafik, Sprachausgabe und man verspricht, den Charme des Originals zu behalten. Secret of Mana erzählt die Geschichte von Randi, Primm und Popoi, welche gegen das Imperium kämpfen, um die Kraft von Mana wiederzuerlangen und die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen.