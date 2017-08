Secret of Mana: Remake für PS4 und PS Vita angekündigt

Square Enix hat heute ein Remake zu Seiken Densetsu 2 angekündigt, das im Westen besser bekannt ist als Secret of Mana. Der Titel des Remakes ist Seiken Densetsu 2: Secret of Mana in Japan und Secret of Mana im Westen. Das Spiel wird weltweit am 15. Februar 2018 digital für PlayStation 4, PlayStation Vita und Steam erscheinen.

Das Remake bietet High-Definition-3D-Grafik, Sprachausgabe und man verspricht, den Charme des Originals zu behalten. Secret of Mana erzählt die Geschichte von Randi, Primm und Popoi, welche gegen das Imperium kämpfen, um die Kraft von Mana wiederzuerlangen und die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Vorbesteller im PlayStation Store erhalten ein “Moogle Suit”-Kostüm für Randi, Primm und Poppoi, ein “Tiger Two-Piece”-Kostüme für Primm und ein “Tiger Suit”-Kostüm für Randi und Popoi sowie drei PlayStation-Network-Avatare. Vorbesteller bei Steam erhalten alle drei Kostüme und ein Wallpaper.

In Japan wird das Remake physisch für PlayStation 4 und PS Vita erscheinen, auch in einer Collector’s Edition mit dem Spiel, einem Pop-Up Book, einer Soundtrack-Auswahl und Figuren von Randi, Primm und Popoi. Die japanische Collector’s Edition ist exklusiv im Square Enix e-Store erhältlich.

via Gematsu