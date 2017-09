Mario Party: The Top 100 für Nintendo 3DS angekündigt

Mario Party geht in die nächste Runde – allerdings nicht auf Nintendo Switch, die sich für das Spielprinzip sicher bestens eignen würde, sondern auf Nintendo 3DS. Heute Nacht kündigte Nintendo bei Nintendo Direct das neue Mario Party: The Top 100 an. Was wie eine schlechte RTL-Show klingt, ist aber das Beste aus 10 Mario-Party-Games. Im Spiel sind nämlich die 100 beliebtesten Minispiele der Serie vereint, die lokal von bis zu vier Spielern mit nur einem Spielmodul gespielt werden können. Ganz nebenbei ist das auch ein Rekord – so viele Minispiele gab es noch in keinem Mario Party.

Die Würfel fallen im Januar 2018, einen ersten Trailer seht ihr nachfolgend!