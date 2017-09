.hack//G.U. Last Recode: Vergleich der Versionen

Bandai Namco präsentiert euch eine Aufnahme, die das Remaster .hack//G.U. Last Recode für PlayStation 4 mit der Originalversion, die für PlayStation 2 erschienen ist, vergleicht. .hack//G.U. Last Recode erscheint am 3. November in Europa und Nordamerika für PlayStation 4 und für PCs.

.hack ist ein Multimedia-Franchise, das vom berühmten japanischen Entwickler CyberConnect2 entworfen und entwickelt wurde. Bestehend aus Videospielen, Animes, Romanen und Mangas, konzentriert sich die Welt von .hack auf die mysteriösen Ereignisse im Universum des sehr beliebten Multiplayer-Rollenspiels namens „The World“. .hack//G.U. beginnt direkt im Anschluss der Ereignisse der ursprünglichen .hack-Serie, wobei die Spieler die Rolle von Haseo übernehmen. Dieser spürt einen mächtigen Player Killer namens Tri-Edge auf, der den im Spiel erstellten Avatar seiner Freundin Shino getötet hatte und sie im realen Leben in ein Koma versetzte.

Die Handelsversion für PlayStation 4 kostet 49,99 Euro und beinhaltet neben den ersten drei Spielen, die nie in Europa erschienen sind, auch das neue vierte Kapitel und einen neuen Parodie-Modus. Zudem gibt es eine neue deutsche Lokalisierung.

via Gematsu