Der Launchtrailer zu Utawarerumono: Mask of Truth

Seit gestern ist Utawarerumono: Mask of Truth hierzulande für PlayStation 4 erhältlich. Der direkte Nachfolger zu Utawarerumono: Mask of Deception (lest hier unseren Test) ist ein Mix aus Visual Novel, Strategie und Rollenspiel. Den obligatorischen Launchtrailer von Atlus seht ihr unten!

Nach den Ereignissen in Mask of Deception wird das Yamato-Imperium mit eiserner Hand von einem unrechtmäßigen König geführt. Es liegt an einer kleinen Gruppe vertrauter Gesichter, sich gegen die Macht der Imperialen Armee zu stellen. Nicht weniger als das Schicksal der Welt steht auf dem Spiel, während sich Nationen und Generäle für eine Seite im Bürgerkrieg entscheiden müssen. Utawarerumono: Mask of Truth lüftet Geheimnisse, stellt Freundschaften auf die Probe und führt Spieler in den Kampf, um Frieden und Ordnung wiederherzustellen – oder den Anfang vom Ende herbeizuführen.