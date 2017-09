Neues Gameplay aus Trails of Cold Steel III

Über Animax Japan wurde in der Sendung Game Maniax ein Video zu The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III verbreitet, welches euch fünf Minuten aus der Spielmechanik des Rollenspiels präsentiert. Die Aufnahme zeigt nicht nur dynamische Eindrücke, sondern bestätigt auch, dass sich die Figur Tio Plato der Gruppe als spielbarer Charakter anschließen wird. In Japan erscheint das Videospiel am 28. September für PlayStation 4.

Die Geschichte in The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III beginnt anderthalb Jahre nach dem Ende aus The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel II. Die Mitglieder der Class VII, inklusive Rean, haben ihren Abschluss auf der militärischen Akademie erreicht. Jeder von ihnen geht nun seinen eigenen Weg. Rean wurde in den beiden Vorgängern von Osborne benutzt, in dem kommenden Ableger der Serie folgt er einer anderen Richtung. Dieses Mal wird man den westlichen Abschnitt des Reiches erkunden. Ebenso ist ein Besuch auf der Insel Byronia eingeplant.

via Gematsu