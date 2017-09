By

Bandai Namco hat das Melee-Action-Spiel Kamen Rider: Climax Fighters für PlayStation 4 angekündigt. Am 7. Dezember soll der Titel in Japan erscheinen. Zu dieser Ankündigung gibt es einen Teaser-Trailer. Am 9. September sollen während eines Livestreams, der unter anderem über YouTube, Niconico und Toei Tokusatsu Fan Club ausgestrahlt wird, ein offizielles Video und weitere Informationen folgen.

Eine offizielle Webseite findet ihr bereits im Internet.

