Vorstellungsvideo zu Cordelia aus Fire Emblem Warriors

Koei Tecmo hat einen neuen Trailer zu Fire Emblem Warriors veröffentlicht, in dem besonders viel Fokus auf den zuletzt angekündigten Charakter Cordelia gelegt wird. Wer noch mehr Informationen zu Fire Emblem Warriors, oder speziell zu Cordelia, erfahren möchte, ist hier genau richtig.

Fire Emblem Warriors erscheint für Nintendo Switch und New Nintendo 3DS am 28. September 2017 in Japan. Die Versionen für Nordamerika und Europa sollen ebenfalls noch diesen Herbst folgen. Nachfolgend seht ihr den neuen Trailer zu Cordelia.

via Gematsu