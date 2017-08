„Offener Brief“ zu Life is Strange: Before the Storm

Heute erscheint „Awake“, die erste Episode zu Life is Strange: Before the Storm. Anlässlich der Veröffentlichung haben Square Enix und Deck Nine Games heute ein neues Video veröffentlicht, in dem echte Menschen von echten Geschichten über Freundschaft und Liebe erzählen. Das dreiminütige Video mit dem Titel „Ein offener Brief“ findet ihr unten. Es wurde gedreht, um die Thematiken des Spiels von Freundschaft, Liebe und Rückhalt widerzuspiegeln.

Life is Strange: Before the Storm spielt in Arcadia Bay, drei Jahre vor den Ereignissen des ersten Spiels der Reihe. Spieler schlüpfen in die Rolle der 16-jährigen Rebellin Chloe Price, die unerwartet Freundschaft mit Rachel Amber schließt, einem hübschen und beliebten Mädchen, das für den Erfolg vorherbestimmt ist. Als Rachels Welt durch ein Familiengeheimnis auf den Kopf gestellt wird, brauchen die beiden diese neu gefundene Allianz, um ihre Dämonen zu besiegen.

Neben dem Prequel entwickelt Dontnod derzeit auch ein neues Life is Strange.