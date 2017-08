Square Enix liefert zum August ein weiteres Update für Final Fantasy XV. Neu ist dann das Feature „Chapter Select“, also Kapitelauswahl. Weiterhin wurde der Titel um ein Bestiarium erweitert, in dem ihr die zahlreichen Monster bewundern könnt, die euch in diesem Spiel begegnen. Hier könnt ihr nochmal nachlesen, was das Juli-Update in petto hatte.

via Gematsu