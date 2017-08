Etrian Odyssey V: Video stellt die Klasse Botanist vor

By

Mit einem neuen Video zu Etrian Odyssey V: Beyond the Myth präsentiert Atlus die Klasse Botanist. Die Kämpfer befinden sich in der hinteren Reihe und versorgen von dort aus ihre Kameraden mit heilenden Gegenständen. Die Kräuter dienen allerdings nicht nur der Genesung, sondern die richtige Mischung vergiftet die Feinde.

In Nordamerika erscheint der Dungeon Crawler am 17. Oktober für Nintendo 3DS. Für die europäische Version wurde noch kein Datum für die Veröffentlichung genannt. Geplant ist in diesem Fall der Herbst als Zeitraum für die Erscheinung. Vorbestellen könnt ihr euch das Spiel bereits bei Amazon.

via Gematsu