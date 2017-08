Das ist Rabbid Luigi aus Mario + Rabbids: Kingdom Battle

By

Ubisoft hat einen neuen Charakter-Trailer zu Mario + Rabbids: Kingdom Battle veröffentlicht. Im zweiten Video stellt man euch nach Super Mario nun seinen Kumpel Luigi vor, allerdings den Rabbid Luigi. Er wird als der treuherzigste der Rabbid-Helden beschrieben.

Er ist ängstlich und wenn er die Wahl hätte, würde er allen Konflikten lieber aus dem Weg gehen. Dabei hat er einige grandiose Stärken! Leider weiß er nicht so richtig, wie er sie nutzen kann. Es sieht auf den ersten Blick nicht so aus, aber seine großartige Defensive und seine Elementarfähigkeiten machen ihn zu einem Zauberer, der in jedes Team gehört.

Mario + Rabbids Kingdom Battle erscheint am 29. August 2017 für Nintendo Switch.