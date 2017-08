Vorstellungsvideo zu Mario + Rabbids: Kingdom Battle

By

Charakter-Trailer sind in der Tat ziemlich üblich. Sie stellen euch Charaktere vor, auf die ihr in Videospielen treffen werdet oder deren Rolle ihr selbst übernehmt. Ein Vorstellungstrailer zu Super Mario mutet ein wenig überflüssig an – aber das neue Mario + Rabbids Kingdom Battle von Ubisoft macht genau das möglich. Mit einem „Spotlight“-Trailer stellt euch Ubisoft den wohl berühmtesten Klempner vor.

Entdecke und entfessle Marios Kräfte in Mario + Rabbids Kingdom Battle! Als ein Kämpfer mit mittlerer Reichweite und exzellenter Mobilität eignet er sich perfekt als Anführer eures Teams auf dem Schlachtfeld! Mit seiner „M-Power“-Technik wird es möglich sein, Verbündete zu verstärken und diese noch unberechenbarer zu machen. Mit Mario an eurer Seite ist keine Aufgabe zu groß!

Mario + Rabbids Kingdom Battle erscheint am 29. August 2017 für Nintendo Switch.

via Gematsu