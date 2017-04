By

Unter dem Hashtag #PrepareToDine und mit einem ersten Teaser-Trailer hat Bandai Namco die Fans weltweit neugierig auf eine Ankündigung gemacht, die am 20. April 2017 getätigt werden soll. Der Hashtag ist offensichtlich eine Anspielung auf Dark Souls, aber die Szenen im Trailer gehen doch in eine ganz andere Richtung. Was meint ihr, erwartet uns hier?