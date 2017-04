Jak & Daxter: PS2-Klassiker erscheinen für PlayStation 4

By

Sony hat bekanntgegeben, dass Jak & Daxter: The Precursor Legacy, Jak II, und Jak 3 noch in diesem Jahr für PlayStation 4 erscheinen werden. Alle Spiele erscheinen digital als Teil der PS2-Klassiker im PlayStation Store. Damit nicht genug – auch Jak X: Combat Racing wird in Richtung PS4 düsen. Der Buggy-Brawler bietet zwar keine Online-Features, aber immerhin einen Splitscreen-Modus für lokalen Mehrspielerspaß. Die PS2-Klassiker erhalten 1080p-Up-Rendering und natürlich Trophäen-Support. Außerdem werden natürlich Share-Features, Remote Play und der Aktivitäten-Feed unterstützt.

via PlayStation Blog