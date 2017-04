Dead Rising 4: Launchtrailer zum „Frank Rising“-DLC

By

Capcom hat heute den „Frank Rising“-DLC zu Dead Rising 4 veröffentlicht. Der DLC ist eine neue Einzelspielererfahrung. Ihr erfahrt, was mit Frank nach dem Ausbruch in Willamette passiert ist. Frank ist dabei infiziert, aber immer noch auf der Suche nach einer Lösung des Problems. Die Infektion bringt dabei aber ein paar zusätzliche Fähigkeiten für Frank mit sich. Allerdings hält ihn nicht mehr Essen am Leben, sondern andere Mitmenschen.

Nach „Frank Rising“ soll es zudem noch mit einem weiteren Addon namens „Super Ultra Dead Rising Mini Golf“ weitergehen, das auf einem Mini-Golf-Kurs spielt. Dafür gibt es noch keinen Releasetermin, der DLC ist aber auch Teil des Season-Pass.