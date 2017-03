Nach Whip hat Atlus den zweiten DLC-Charakter zu The King of Fighters XIV vorgestellt. Ryuji Yamazaki, der seinen ersten Auftritt in The King of Fighters ’97 hatte, wird den Fans als ein weiterer Bezahlcharakter zur Verfügung stehen. Ein erster Trailer stellt euch Ryuji vor. Dieser verrückte Kämpfer nutzt Objekte im Kampf, beispielsweise große Fische! The King of Fighters XIV ist weltweit für die PlayStation 4 erhältlich.

via Gematsu