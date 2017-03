The King of Fighters XIV: Erster Charakter-DLC enthüllt

Atlus hat mit Whip den ersten Charakter-DLC zu The King of Fighters XIV enthüllt. Whip soll ab dem 5. April für 4,99 Euro erhältlich sein. Ihren ersten Auftritt hatte Whip in The King of Fighters ’99. Dort wird sie als eine „extrem gefährliche Kämpferin, deren Fertigkeiten mit der Peitsche ihresgleichen suchen“ beschrieben.

Whip ist die erste in einer ganzen Reihe von neuen Charakteren, die nach und nach als DLC für das Spiel erscheinen werden. Die nächsten Charaktere müssen aber erst noch angekündigt werden. The King of Fighters XIV ist weltweit für die PlayStation 4 erhältlich.

via Gematsu