XSEED hat den Launchtrailer zu Story of Seasons: Trio of Towns für Nintendo 3DS veröffentlicht! Leider handelt es sich dabei um keinen Launch, den wir auch in Europa feiern könnten. Ein Release des Spiels in Europa ist nach wie vor nicht angekündigt. Der neue Teil der Bokujo-Monogatari-Reihe von Marvelous (einst Harvest Moon) bietet ansonsten alles, was ihr von der Serie gewohnt seid – und ein bisschen mehr. Zum Beispiel Nintendo-Kostüme mit spielerischen Auswirkungen!