„Let’s-a-Go“-Trailer zu Story of Seasons: Trio of Towns

XSEED hat einen neuen Trailer zu Story of Seasons: Trio of Towns veröffentlicht. Das Video mit dem Titel „Let’s-a-Go“ stellt dabei natürlich die Nintendo-Kostüme des Spiels vor. Spieler können Spieler in die Kostüme von Mario, Luigi, Peach und Toad schlüpfen. Das hat nicht nur optische Auswirkungen. Als Mario könnt ihr schneller laufen, als Luigi besser fischen, als Toad habt ihr eine bessere Ausdauer und als Peach macht ihr schneller Freunde.

Und es gibt weitere gute Nachrichten. Wie XSEED in einem neuen Blogbeitrag ankündigte, wird man die Post-Launch-DLC nun doch veröffentlichen. In einem älteren Beitrag hatte man darüber öffentlich gegrübelt, denn die Post-Launch-DLC beinhalten weitere 200.000 japanische Zeichen und der Aufwand der Übersetzung wäre ziemlich hoch, hieß es. Mehr Details soll es in den kommenden Monaten geben.

Story of Seasons: Trio of Towns erscheint am 28. Februar in Nordamerika. Wann es Trio of Towns nach Europa schafft, ist bislang nicht bekannt.