Skipmore kündigt Kamiko für Nintendo Switch an

Seit einiger Zeit erlebt der Pixellook eine Renaissance in der Videospielwelt. Viele Indie-Entwickler nutzen den Stil, um auf einfache Weise eine atemberaubende Welt zu erschaffen. So auch Kamiko. Das Spiel entsteht gerade beim Entwicklerstudio Skipmore, welche man eventuell von der Fairune-Serie und Drancia kennt. In der neuesten Ausgabe der japanischen Famitsu wurde nun Kamiko erstmals vorgestellt.

Ziel des Spiels ist es einen Boss zu besiegen. Dabei habt ihr die Auswahl zwischen drei Kamiko. Jeder dieser drei Mädchen besitzt unterschiedliche Fähigkeiten. Da gibt es zum einen Yamato. Sie stammt von den Maiden des Wassers ab und besitzt ein Schwert, welches auf den Namen “Kuasanagi no Tsurugi” hört. Als nächstes gibt es die Maiden der Erde, Uzume. Sie kämpft mit dem Bogen namens “Yasakani no Magatama”. Zu guter Letzt gibt es noch Hinome. Sie ist das jüngste Mädchen der Gruppe und stammt von den Maiden des Feuers ab. Sie besitzt das Schild namens “Yata no Kagami”, welches sie wie ein Bumerang werfen kann.

Der Entwicklungsprozess des Spiels liegt momentan bei 90 Prozent. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass der angestrebte Erscheinungstermin für April geplant ist. Im kommenden Monat soll Kamiko im japanischen eShop der Nintendo Switch für 500 Yen erscheinen.

