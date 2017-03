Charakter-Trailer zu Utawarerumono: Mask of Deception

Nachdem Atlus kürzlich den Europa-Termin zu Utawarerumono: Mask of Deception bekanntgegeben hat und einen Story-Trailer veröffentlicht hat, geht es heute gleich mit dem nächsten Video zum Spiel weiter. Ein neuer Trailer stellt euch Haku vor. Außerdem gibt es erste Details zu gleich zwei DLC-Charakteren, die zum Launch des Spiels zur Verfügung stehen werden.

Hauptcharakter des Spiels ist der mysteriöse unter Amnesie leidende Haku, der in einer Welt voller monströser Kreaturen erwacht. Die einzige Erinnerungen, die Haku geblieben sind, ist sein Name und das wage Bild der bildhübschen Kuon. Gefangen in einer unbekannten Umgebung, ohne Aussicht auf eine schnelle Rückkehr, treibt ihn die Geschichte immer tiefer in den kriegerischen Konflikt zwischen Uzurusha und dem mächtigen Imperium Yamamoto. Als brillanter Stratege setzt er seine geistigen Fertigkeiten ein, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Im Härtefall kann er jedoch jederzeit auf seine Kampffertigkeiten mit dem Fächer zurückgreifen.