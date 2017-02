Resident Evil 7 in Deutschland 100.000 Mal verkauft

Innerhalb weniger Tage konnte sich Resident Evil 7 hierzulande über 100.000 Mal verkaufen. Diese Marke erreicht allein die PlayStation-4-Version des Spiels, das auch für Xbox One und PCs erschienen ist. Der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware überreichte nämlich den BIU Award in Gold an Resident Evil 7 für PS4. Resident Evil 7 steht seit zwei Wochen an der Spitze der deutschen PS4-Charts.

Im abgelaufenen Monat Januar durchbrach außerdem Watch Dogs 2 für PlayStation 4 die Marke von 200.000 Einheiten und erhielt den BIU Sales Award in Platin. Zudem erhielt auch Super Mario Maker for Nintendo 3DS einen Gold-Award für 100.000 verkaufte Games. Das Spiel erschien bereits im Dezember.