Japanische Videospiele stürmen deutsche PS4-Charts

Das ist nicht unsere Headline, bis auf die kleine Ergänzung der Landesbezeichnung. „Japanische Videospiele stürmen PS4-Charts“ titelt nämlich GfK Entertainment in seiner neuesten Pressemeldung. Das Unternehmen ermittelt die deutschen Verkaufscharts im Auftrag diverser Kunden und veröffentlicht regelmäßig zumindest Platzierungscharts, so auch in dieser Woche.

Resident Evil 7 landet abermals an der Spitze der offiziellen deutschen PS4-Charts, doch gleich dahinter landen vier Neueinsteiger, allesamt ebenfalls „Made in Japan“. Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue schnappt sich die Silbermedaille. Digimon World: Next Order geht auf dem vierten Platz ins Ziel. Tales of Berseria landet auf Rang 5. Auch Yakuza 0 steigt mit Platz 9 beachtlich ein.

Auf Xbox One kann Resident Evil 7 die Führung ebenfalls verteidigen und landet vor dem wiedererstarkten The Elder Scrolls V: Skyrim – Special Edition. Auch in der PC-Wertung dominiert Resident Evil 7, dort platziert sich GTA V dahinter.