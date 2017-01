Story of Seasons: Auch Luigi und Toad sind mit dabei

Neben den neuesten Heiratskandidaten aus Story of Seasons: Good Friends of Three Villages stellte man uns vor einigen Wochen auch eine Kollaboration des neuen Nintendo-3DS-Spiels mit Super Mario vor. Den Anfang machten Kostüme nach dem Vorbild von Super Mario und Peach. Aber auch Kostüme zu Luigi und Toad wird es geben!

Wie die beiden Kostüme zu Super Mario und Peach haben auch die neuen Kostüme nicht nur modische Vorzüge. Trägt man das Kostüm von Luigi, wird man im Fischen besser. Und im Toad-Kostüm stellt man seine Energie automatisch wieder her.

Story of Seasons: Good Friends of Three Villages erscheint am 23. Juni in Japan für Nintendo 3DS. Für den Westen ist es noch nicht angekündigt, doch die Chancen stehen gut, dass Marvelous gemeinsam mit Tochter XSEED wieder an einer Lokalisierung arbeiten wird.

via Perfectly-Nintendo