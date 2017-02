Es ist vollbracht: Yooka-Laylee erreicht Goldstatus

Yooka-Laylee hat Goldstatus erreicht, wie Entwickler Playtonic Games stolz auf der eigenen Website mitteilte. Das bedeutet, die Entwicklung ist abgeschlossen und das Spiel geht in Produktion. Einem pünktlichen Release am 11. April 2017 steht damit nichts mehr im Wege. Der Titel erscheint im Handel für PlayStation 4 und Xbox One sowie digital für PCs. Auch an einer Umsetzung für Nintendo Switch arbeitet Playtonic, allerdings gibt es dazu noch keinen Releasetermin.

Interessant werden die nächsten Wochen für Unterstützer der Kickstarter-Kampagne. Wer sich einst für die Nintendo-Wii-U-Version entschieden hat, die inzwischen gecancelt ist, muss sich bald umentscheiden. Playtonic wird die Unterstützer dazu gesondert informieren. Alles weitere erfahrt ihr auf in einem neuen Kickstarter-Update.