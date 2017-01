Ultra Street Fighter II erscheint für Nintendo Switch

Capcom hat heute Ultra Street Fighter II: The Final Challengers für Nintendo Switch angekündigt. Der Fighting-Klassiker, der in den 90er Jahren das Genre etabliert hat, kehrt mit ikonischen Charakteren zurück. Mit dabei sind aber auch zwei neue Protagonisten: Evil Ryu und Violent Ken. Dazu gibt es zwei Darstellungsmodi. Capcom erklärt:

Mit der unübertroffenen Riege an Kämpfern können Spieler in der klassischen Pixel-Art-Grafik für den ultimativen Nostalgie-Trip oder in neuer, moderner Optik auf der Nintendo Switch kämpfen. Neben dem Versus-Mode, bei dem Spieler gegeneinander antreten, können sie sich nun auch gemeinsam mit einem Freund einem CPU-gesteuerten Charakter gegenüberstellen. Dank der Joy-Con Steuerung der Nintendo Switch kann man nun zu jederzeit und an jedem Ort andere Spieler herausfordern und mit Super Combos beweisen, wer der wahre Street Fighter Champion ist!