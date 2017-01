Travis strikes again: Suda51 bestätigt Spiel für Switch

Travis strikes again. Mit diesem Spruch stand heute Morgen deutscher Zeit ein gewisser Suda51 auf der großen Bühne der Nintendo-Switch-Präsentation. Bei Travis handelt es sich um den Protagonisten des Wii-Spiels No More Heroes. Jedoch gab Suda keine wirklichen Informationen preis. Es bleibt also abzuwarten, ob es sich beim angekündigten Titel um den von den Fans erhofften dritten Teil der Reihe handelt oder einen Serienableger.