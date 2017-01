The Binding of Isaac: Afterbirth+ für Switch bestätigt

Selten haben Entwickler so sehr um die Veröffentlichung eines Videospieles auf einer Konsole gekämpft wie die Macher von The Binding of Isaac. Lange musste Nicalis mit Nintendo verhandeln, um das Spiel, das vor zahlreichen religiösen Anspielungen und heiklen Themen strotzt, auf Nintendo 3DS und Wii U zu veröffentlichen. Letztendlich hat es geklappt, was nicht nur Nicalis selbst, sondern auch die Fans des Spieles freute.

Noch mehr darf man sich nun über die Ankündigung einer Nintendo-Switch-Version freuen. Nicalis wird aber nicht nur The Binding of Isaac: Rebirth portieren, sondern die stark erweiterte Afterbirth+ Fassung. Diese bringt zahlreiche neue Items, neue Charaktere, Bosse und Stages mit sich. Auch neue Enden wurden der erweiterten Version hinzugefügt. Wann genau The Binding of Isaac: Afterbirth+ für die Switch erscheint, ist noch nicht bekannt, aber man gibt Frühling 2017 als Release-Zeitraum an.

via Twitter