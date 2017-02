Pokémon Go hält in deutschen Shopping-Centern Einzug

Nach der Starbucks-Partnerschaft in den USA und ähnlichen Partnerschaften in Japan wird Pokémon Go nun auch eine erste derartige Partnerschaft in Deutschland und Europa eingehen. Niantic tut sich dafür mit Unibail-Rodamco zusammen. Die Firma dürfte den wenigsten ein Begriff sein. Es handelt sich aber um Europas größtes börsennotiertes Unternehmen im Bereich Gewerbeimmobilien. Unibail-Rodamco betreibt unzählige Shopping-Center in Europa.

Bis zum Winter will man gemeinsam bis zu 1.000 PokéStops in insgesamt 58 ausgewählten Shopping-Centern in Europa verteilen. „Unsere Partnerschaft mit Niantic ist historisch. Gemeinsam arbeiten wir daran, die Erfahrungen unser Besucher in unseren Shopping Centern durch Niantics innovative Augmented Reality-Spiele zu bereichern“, erklärt Jean-Marie Tritant, Chief Operating Officer von Unibail-Rodamco.

Olivier Nougarou, CEO von Unibail-Rodamco Germany, ergänzt: „Als digitales und zukunftsorientiertes Unternehmen möchten wir unseren Kunden immer wieder innovative, aufregende Highlights bieten. Wir freuen uns daher, ankündigen zu können, dass wir Pokémon GO in Kürze in mehreren unserer deutschen Shopping Center umsetzen können.“

„Wir haben Pokémon GO entwickelt, um die Spieler dazu zu animieren, sich in der realen Welt zu bewegen, mit anderen zu interagieren und die Welt um sich herum zu entdecken. Die Kooperation mit Unibail-Rodamco eröffnet dabei einen Weg für Trainer in Europa, während des Spielens im Winter im Warmen zu bleiben“, sagt John Hanke, Chief Executive Officer bei Niantic Inc. „Jedes auserwählte europäische Shopping Center in Europa wird eine große Sammlung von PokéStops und Arenen für Trainer und ihre Freunde bieten, um zusammen eine unterhaltsame und angenehme Atmosphäre zu ermöglichen.“