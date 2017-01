Pokémon Go: Partnerschaft mit Starbucks vorgestellt

The Pokémon Company und Niantic haben eine Partnerschaft von Pokémon GO und Starbucks bekannt gegeben. Seit gestern sind 7.800 Starbucks-Filialen in den USA gleichzeitig auch PokéStops oder Arenen. Starbucks selbst steuert zu der Partnerschaft einen speziellen Pokémon GO Frappucino bei.

Derartige Partnerschaften sind für Niantic nichts neues und haben schon bei Ingress eine Geschichte. In Japan gibt es außerdem schon lange eine Partnerschaft von Pokémon GO und McDonalds. Für Niantic sind solche Partnerschaften erklärtes Ziel, denn so kann man Umsatz generieren, ohne die Kundschaft mit Mikrotransaktionen zu überlasten und so die Balance des Spiels negativ zu beeiflussen.

In Deutschland gibt es bislang keine derarige Partnerschaft.