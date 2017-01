Nomura zum Stand von FF VII und Kingdom Hearts 3

In einem neuen Interview mit der Famitsu gibt Tetsuya Nomura neue Informationen zum Entwicklungsstand von Kingdom Hearts 3 und dem Final Fantasy VII Remake preis. Seine Worte dürften den ein oder anderen Fan ernüchtert zurücklassen. Außerdem spricht Nomura über die Pläne zum Geburtstag der Serien.

In diesem Jahr feiert Kingdom Hearts den 15. Geburtstag, Final Fantasy VII wird 20 Jahre alt und die Final-Fantasy-Serie wird 30 Jahre alt. Was können wir also erwarten?

Nomura: Zunächst veröffentlichen wir im Januar Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue. Im Februar stellen wir beim Sapporo Snow Festival eine Skulptur zu Final Fantasy VII aus und im März erscheint Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX. Außerdem beginnen wir die Kingdom Hearts Orchestra Welttournee. Vielleicht werden wir auch in der Lage sein, etwas zum D23 Disney Event zu präsentieren. Außerdem bereiten wir uns auf die zweite Staffel von Kingdom Hearts Unchained X vor.

Wird es ein Komplettpaket aus Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 ReMIX sowie Kingdom Hearts HD 2.8 geben?

Nomura: Weil das Timing schwierig ist, wird es so etwas wie ein Complete Pack diesmal nicht geben, aber wir bereiten eine Box vor, die beide Sammlungen aufbewahren kann, wie es auch oft bei DVDs gemacht wird. Vielleicht können wir sie im e-Store als Bonus anbieten.

Wie verläuft die Entwicklung von Kingdom Hearts 3?

Nomura: Darauf kann ich keine pauschale Antwort geben, weil der Entwicklungsprozess sich von dem unterscheidet, was wir bisher getan haben. Es gibt immer noch Welten, die unberührt sind. Die Produktion von bisher unangekündigten Welten ist auf einem Stand, den wir noch nicht präsentieren können. Was den Stand der Entwicklung angeht, ist noch ein gewisser Weg zu gehen.

Wie verläuft die Entwicklung von Final Fantasy VII Remake?

Nomura: Wir kommen mit der Produktion stetig voran. Ich entschuldige mich dafür, dass die Wartezeit auf Kingdom Hearts 3 und das Final Fantasy VII Remake ein wenig länger dauert. Es tut mir sehr leid, aber was das angeht, will ich auch ein Spiel machen, dass die Erwartung der Fans trifft. Letztes Jahr habe ich zu beiden Spielen nicht viele Informationen veröffentlicht, aber dieses Jahr kann ich unsere Fortschritte bei einem Event irgendwo präsentieren. Der Release von beiden Spielen ist aber noch einen gewissen Weg entfernt. Aber es gibt soviele Spiele, die dieses Jahr erscheinen, während ihr auf „Überraschungen“ wartet.